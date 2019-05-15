Разоблачены мошенники, которые присваивали заброшенную недвижимость
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Правоохранители разоблачили организованную преступную группу, которая проводила преступную деятельность в городе Киев и Киевской области по завладению недвижимым имуществом граждан. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.
"Прокуратурой города Киева совместно со следователями СУ ГУ Национальной полиции в г. Киеве, по материалам и оперативного сопровождения Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области разоблачена организованная преступная группа, которая проводила деятельность на территории города Киева и Киевской области по завладению недвижимым имуществом граждан", - говорится в сообщении.
Так, 14 мая задержали 6 человек - членов организованной преступной группы, - которыми был налажен незаконный механизм, состоявший в подыскивании жилых помещений - объектов недвижимого имущества, находящегося в запущенном состоянии или в которых длительное время отсутствуют жители.
Получив информацию о собственников помещений, их родственные связи для подделки документов на право собственности на объекты недвижимого имущества, злоумышленники осуществляли процедуру перерегистрации прав собственности на объекты недвижимого частного имущества на подставных лиц.
"В результате документирования преступной деятельности указанной организованной преступной группы установлено, что ее членами в течение 2018 и 2019 годов проведена незаконная перерегистрация прав собственности на 5 объектов недвижимого имущества", - рассказали в ведомстве.
По результатам расследования 6 членам организованной преступной группы сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов - ред.), ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 (Мошенничество - ред.) УК Украины.
"Другие лица, причастные к совершению указанных преступлений и объекты недвижимости, которыми завладели мошенники, в настоящее время устанавливаются. Кроме того, в суд направлены ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается", - добавили в прокуратуре.
Напомним, в Киеве задержали злоумышленника, который обогатился на миллион гривен путем мошеннического продажи квартир.