Викрито шахраїв, які привласнювали занедбану нерухомість

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка проводила злочинну діяльність у місті Київ та Київської області по заволодінню нерухомим майном громадян. Про це повідомила прес-служба прокуратури Києва, передає УНН.

"Прокуратурою міста Києва спільно зі слідчими СУ ГУ Національної поліції у м. Києві, за матеріалами та оперативного супроводження Головного управління СБУ у місті Києві та Київській області викрито організовану злочинну групу, яка проводила діяльність на території міста Києва та Київської області по заволодінню нерухомим майном громадян", - йдеться в повідомленні.

Так, 14 травня затримали 6 осіб - членів організованої злочинної групи, - якими було налагоджено незаконний механізм, що полягав у підшукуванні житлових приміщень - об’єктів нерухомого майна, яке перебувало у занедбаному стані або в яких тривалий час відсутні мешканці.

Отримавши інформацію щодо власників приміщень, їх родинні зв’язки для підробки документів на право власності на об’єкти нерухомого майна, зловмисники здійснювали процедуру перереєстрації прав власності на об’єкти нерухомого приватного майна на підставних осіб.

"Внаслідок документування злочинної діяльності вказаної організованої злочинної групи встановлено, що її членами протягом 2018 та 2019 років проведено незаконну перереєстрацію прав власності на 5 об’єктів нерухомого майна", - розповіли у відомстві.

За результатами розслідування 6 членам організованої злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів - ред.), ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 (Шахрайство - ред.) КК України.

"Інші особи, причетні до вчинення вказаних злочинів та об’єкти нерухомості, якими заволоділи шахраї, на даний час встановлюються. Крім того, до суду скеровані клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває", - додали у прокуратурі.

Нагадаємо, у Києві затримали зловмисника, який збагатився на мільйон гривень шляхом шахрайського продажу квартир.

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