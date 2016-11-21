Разоблачили новые преступления банкира, который пытался убить клиентку в Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Правоохранители разоблачили харьковского банкира, который пытался убить клиентку, в мошенничестве. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
В ходе досудебного расследования установили факты фальсификации договоров клиентов банка на общую сумму 194 тыс. грн.
"На основании поддельных документов, которые якобы были предоставлены клиентами в банк, злоумышленник переводил с депозитов деньги на подставные счета. С них в дальнейшем он снимал средства. Установили 5 обманутых вкладчиков банка", - пояснил руководитель Харьковской прокуратуры Алексей Даниляк.
В суд направили обвинительный акт по ч.2 ст.366 (служебный подлог) и ч.4 ст.191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.
Напомним, как сообщал УНН, харьковского банкира, который пытался убить клиентку, приговорили к 11 годам заключения.
В феврале текущего года злоумышленник якобы случайно встретил ее на автобусной остановке и, предложив подвезти в финансовое учреждение, пригласил в автомобиль. Однако вместо банка завез ее во двор одного из заброшенных домов и пытался убить ножом. Жертве удалось выбить орудие преступления из рук. На помощь женщине пришли случайные прохожие.
Сейчас дело находится на рассмотрении суда.
Максимальная санкция статьи предусматривает 8 лет лишения свободы.