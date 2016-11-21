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Разоблачили новые преступления банкира, который пытался убить клиентку в Харьковской области

Киев • УНН

 • 7034 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Правоохранители разоблачили харьковского банкира, который пытался убить клиентку, в мошенничестве. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Разоблачили новые преступления банкира, который пытался убить клиентку в Харьковской области

В ходе досудебного расследования установили факты фальсификации договоров клиентов банка на общую сумму 194 тыс. грн.

"На основании поддельных документов, которые якобы были предоставлены клиентами в банк, злоумышленник переводил с депозитов деньги на подставные счета. С них в дальнейшем он снимал средства. Установили 5 обманутых вкладчиков банка", - пояснил руководитель Харьковской прокуратуры Алексей Даниляк.

В суд направили обвинительный акт по ч.2 ст.366 (служебный подлог) и ч.4 ст.191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Напомним, как сообщал УНН, харьковского банкира, который пытался убить клиентку, приговорили к 11 годам заключения.

В феврале текущего года злоумышленник якобы случайно встретил ее на автобусной остановке и, предложив подвезти в финансовое учреждение, пригласил в автомобиль. Однако вместо банка завез ее во двор одного из заброшенных домов и пытался убить ножом. Жертве удалось выбить орудие преступления из рук. На помощь женщине пришли случайные прохожие.

Сейчас дело находится на рассмотрении суда.

Максимальная санкция статьи предусматривает 8 лет лишения свободы.

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