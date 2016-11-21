Викрито нові злочини банкіра, що намагався вбити клієнтку на Харківщині

У ході досудового розслідування встановлено факти фальсифікації договорів клієнтів банку на загальну суму 194 тис. грн.

"На підставі підроблених документів, які нібито було надано клієнтами до банку, зловмисник переводив з депозитів гроші на підставні рахунки. З них у подальшому він знімав кошти. Наразі встановлено 5 ошуканих вкладників банку", - пояснив керівник Харківської прокуратури Олексій Даниляк.

До суду направлений обвинувальний акт за ч.2 ст.366 (службове підроблення) та ч.4 ст.191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, харківського банкіра, що намагався вбити клієнтку, засудили до 11 років ув'язнення.

У лютому поточного року зловмисник нібито випадково зустрів її на автобусній зупинці і, запропонувавши підвезти до фінансової установи, запросив до автомобілю. Однак замість банку завіз її у двір одного з занедбаних будинків та намагався вбити ножем. Жертві вдалося вибити знаряддя злочину з його рук. На допомогу жінці прийшли випадкові перехожі.

Наразі справа знаходиться на розгляді суду.

Максимальна санкція статті передбачає 8 років позбавлення волі.