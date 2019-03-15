Разоблачен "минер" автостанции "Привоз" в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Одесские полицейские разоблачили личность мужчины, который предоставил ложное сообщение о заминировании автостанции "Привоз". Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.
"Принятыми мерами одесских оперативников лицо лжеминера было установлено уже на следующий день. Им оказался 33-летний житель Ивановского района, который разыскивался полицейскими Черкасской области за совершение грабежа и разбоя... Под действием оковитой мужчина намеренно ввел в заблуждение полицейских, чтобы те, приехав на "разминирование" учреждения, урегулировали конфликт между ним и его сожительницей", - говорится в сообщении.
У мужчины изъяли телефон, с которого он предоставил полицейским ложное сообщение, и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, отметили в полиции.
По данному факту сведения внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 259 УК Украины - заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.
Напомним, 13 марта в полицию поступило анонимное сообщение о заминировании одесского рынка "Привоз". На время проведения проверки пришлось провести эвакуацию работников и посетителей рынка.