Викрито "мінера" автостанції "Привоз" в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Одеські поліцейські викрили особу чоловіка, який надав неправдиве повідомлення про замінування автостанції "Привоз". Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.
"Вжитими заходами одеських оперативників особу лжемінера було встановлено вже наступного дня. Ним виявився 33-річний житель Іванівського району, який розшукувався поліцейськими Черкащини за скоєння грабежу та розбою... Під дією оковитої чоловік навмисно ввів в оману поліцейських, аби ті, приїхавши на "розмінування" установи, врегулювали конфлікт між ним та його співмешканкою", - йдеться в повідомленні.
У чоловіка вилучили телефон, із якого він надав поліцейським неправдиве повідомлення, та затримали в порядку ст. 208 КПК України, зазначили у поліції.
За цим фактом відомості внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 259 КК України - завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.
Нагадаємо, 13 березня до поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування одеського ринку "Привоз". На час проведення перевірки довелося провести евакуацію працівників та відвідувачів ринку.