Разоблачены строительные фирмы, наживавшиеся на сиротах и пенсионерах

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КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Днепропетровской области будут судить участников преступной группы, которые присвоили 600 тысяч гривен государственных средств, предназначенных для особо уязвимых слоев населения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, передает УНН.

“Прокуратурой Днепропетровской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении участников организованной группы, в которую входили чиновник облгосадминистрации, а также директор проектной и строительной организаций, за совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины (завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах, совершенное организованной группой, и служебный подлог)”, - говорится в сообщении.

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Установлено, что в мае 2017 года бывший руководитель одного из подразделений облгосадминистрации организовал и возглавил преступную группу, в которую вошли директор строительно-подрядной и проектной фирм, с целью хищения бюджетных средств.

Так, при выполнении строительно-ремонтных работ в детских домах-интернатах и ​​гериатрических учреждениях области, злоумышленники вносили в официальные документы недостоверные сведения о фактическом объеме и стоимости работ, присваивая таким образом бюджетные средства, “сэкономленные” на некачественных материалах и неквалифицированных работниках.

Умышленными действиями подсудимых государству нанесен ущерб в сумме около 600 тыс. грн.

Сейчас судебное разбирательство в уголовном производстве продолжается.

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Согласно санкциями указанных статей, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, 19 ноября было объявлено подозрение экс-главе студенческого самоуправления, который на протяжении 2013-2016 годов присвоил почти 2 млн гривен. На время служебного расследования Минобразования решило не отстранять подозреваемого в присвоении средств чиновника.

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