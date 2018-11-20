Викрито будівельні фірми, які наживались на сиротах і пенсіонерах

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. На Дніпропетровщині судитимуть учасників злочинної групи, які привласнили 600 тисяч гривень державних коштів, призначених для особливо вразливих верств населення. Про це повідомила прес-служба прокуратури Дніпропетровської області, передає УНН. 

“Прокуратурою Дніпропетровської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно учасників організованої групи, до якої входили посадовець облдержадміністрації, а також директори проектної та будівельної організацій, за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України (заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою, та службове підроблення)”, — йдеться у повідомленні.

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Встановлено, що у травні 2017 року колишній керівник одного з підрозділів облдержадміністрації організував та очолив злочинну групу, до якої увійшли директори будівельно-підрядної та проектної фірм, з метою розкрадання бюджетних коштів.

Так, під час виконання будівельно-ремонтних робіт у дитячих будинках-інтернатах та геріатричних закладах області, зловмисники вносили до офіційних документів недостовірні відомості щодо фактичного обсягу та вартості робіт, привласнюючи таким чином бюджетні кошти, “зекономлені” на неякісних матеріалах та некваліфікованих працівниках.

Умисними діями підсудних державі спричинено збитки у сумі майже 600 тис. грн.

Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває.

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Згідно із санкціями вказаних статей, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 19 листопада було оголошено підозру екс-голові студентського самоврядування, який упродовж 2013-2016 років привласнив майже 2 млн гривень. На час службового розслідування Міносвіти вирішило не відсторонювати підозрюваного у привласненні коштів посадовця.

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