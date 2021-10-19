Похищение миссионеров на Гаити: бандиты требуют 17 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Похитители одного канадского и 16 американских миссионеров на Гаити требуют по 1 млн долларов за каждого. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
ФБР и гаитянская полиция поддерживают контакты с похитителями. Отмечают, что переговоры могут продолжаться несколько недель.
Сообщают, что похищенных миссионеров удерживают в доме, расположенном рядом с Круа-де-Буке, в пригороде столицы Гаити Порт-о-Пренс.
Миссионеров похитила бандитская группировка 400 Mawozo. Похищение людей с целью получения выкупа — визитная карточка банды. С января этого года произошло не менее 628 похищений, в том числе 29 иностранцев. 400 Mawozo обычно требует выкуп в размере 20 тысяч долларов.
Контекст
Сейчас в Порт-о-Пренс фиксируют всплеск беспорядков. Кризис безопасности образовался на фоне распада политической системы страны. Два года назад демонстранты, разъяренные распространенной коррупцией, требовали отстранения от власти президента Жовенеля Моиза.
Беспорядки в стране еще больше усилились после того, как в июле в своем доме был убит президент Гаити. Детали убийства до сих пор не раскрыты.
Американских миссионеров похитили всего через день после того, как Совет Безопасности ООН единогласно голосованием продолжил свою миссию в Гаити на девять месяцев.