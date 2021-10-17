На Гаїті викрали 17 американських місіонерів

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Подробиці викрадення залишилися неясними, але місцева влада повідомила, що місіонери були викрадені з автобуса, що прямував в аеропорт, щоб висадити деяких членів групи і продовжити шлях в інший пункт призначення на Гаїті.

NYT зазначає, що представник Держдепартаменту в суботу ввечері ніяк не прокоментував викрадення на Гаїті.

Контекст

Наразі у столиці країни — Порт-о-Пренс — спостерігається сплеск заворушень. За деякими оцінками, банди тепер контролюють приблизно половину міста, відзначає NYT. У понеділок банди обстріляли шкільний автобус в Порт-о-Пренсі, поранивши щонайменше п’ять осіб, серед них учні, а інший громадський автобус також був захоплений місцевою бандою.

Безпека порушилася на тлі розпаду політичної системи країни. Два роки тому демонстранти, розлючені широко поширеною корупцією, зажадали відсторонення від влади президента Жовенеля Моїза, фактично паралізувавши країну.

Політичні заворушення в країні ще більше посилилися після того, як в липні в своєму будинку був убитий президент Моїз, і це вбивство досі не розкрито. Чиновники, що залишилися в країні, незабаром почали боротися за контроль над урядом, і фракційна боротьба триває вже кілька місяців, причому чиновники звинувачують один одного в участі у змові з метою вбивства президента.

Викрадення американських місіонерів відбулося всього через день після того, як в п’ятницю Рада Безпеки ООН одноголосно голосуванням продовжив свою місію в Гаїті на дев’ять місяців. Багато гаїтян закликають США направити війська для стабілізації ситуації, але адміністрація Байдена не бажає ставити війська на землю.