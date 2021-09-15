Жовенель Моїз був смертельно поранений 7 липня під час нападу невідомих на резиденцію глави держави, вогнепальні поранення також отримала його дружина. Пізніше влада оголосила, що в злочинну групу входили 26 громадян Колумбії, частина яких вже заарештовано. Всього у справі про вбивство затримано більше 40 осіб. Президента поховали 23 липня в місті Кап-Аїтьєн на півночі республіки.
Прем'єр-міністр Гаїті звільнив прокурора, який підозрював його у вбивстві президента Жовенеля Моїза
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Прем'єр-міністр Гаїті Аріель Генрі звільнив головного прокурора країни Бід-Форда Клода, який просив заборонити Генрі виїзд з країни. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Минулого тижня прокурор Бед-Форд Клод заявив, що записи телефонів показували, що Генрі двічі спілкувався з людиною, яка вважається ініціатором вбивства Моїза в ніч злочину.
Цей підозрюваний, колишній чиновник міністерства юстиції, якого Генрі публічно захищав, зараз утікає. Генрі відхилив його прохання обговорити це як політизацію і не відповів на звинувачення.
Це спонукало Клода написати у вівторок до судді, який контролює розслідування вбивства Моїза, і попросити його пред’явити обвинувачення Генрі як підозрюваного. Він також написав гаїтянським міграційним службам, наказуючи їм не відпускати прем’єр-міністра з країни “через серйозну припущення щодо вбивства президента”.
Пізніше у вівторок з’явився лист від Генрі до Клода від 13 вересня, в якому він сказав, що звільняє його за “серйозну адміністративну помилку”, не вдаючись до деталей. В окремому листі від 14 вересня він назвав на цю посаду Франца Луї Юсте.
Залишається неясним, чи дійсно наказ дійсний, оскільки Конституція Гаїті 1987 року передбачає, що прокурора може призначати або звільняти тільки президент, і ця посада залишається вакантною.
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