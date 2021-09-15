Прем'єр-міністр Гаїті звільнив прокурора, який підозрював його у вбивстві президента Жовенеля Моїза

Жовенель Моїз був смертельно поранений 7 липня під час нападу невідомих на резиденцію глави держави, вогнепальні поранення також отримала його дружина. Пізніше влада оголосила, що в злочинну групу входили 26 громадян Колумбії, частина яких вже заарештовано. Всього у справі про вбивство затримано більше 40 осіб. Президента поховали 23 липня в місті Кап-Аїтьєн на півночі республіки.