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Премьер-министр Гаити уволил прокурора, котоый подозревал его в убийстве президента Жовенеля Моиза

Премьер-министр Гаити уволил прокурора, котоый подозревал его в убийстве президента Жовенеля Моиза

Киев  •  УНН

 • 18528 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Премьер-министр Гаити Ариэль Генри уволил главного прокурора страны Бид-Форда Клода, который просил запретить Генри выезд из страны. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

На прошлой неделе прокурор Бэд-Форд Клод заявил, что записи телефонов показывали, что Генри дважды общался с человеком, который считается инициатором убийства Моиза в ночь преступления.

Этот подозреваемый, бывший чиновник министерства юстиции, которого Генри публично защищал, сейчас бежит. Генри отклонил его просьбу обсудить это как политизацию и не ответил на обвинения.

Это побудило Клода написать во вторник к судье, который контролирует расследование убийства Моиза, и попросить его предъявить обвинение Генри в качестве подозреваемого. Он также написал гаитянским миграционным службам, приказывая им не отпускать премьер-министра из страны “за серьезное предположение об убийстве президента”.

Позже во вторник появилось письмо от Генри к Клода от 13 сентября, в котором он сказал, что освобождает его за “серьезную административную ошибку”, не вдаваясь в детали. В отдельном письме от 14 сентября он назвал на эту должность Франца Луи Юсте.

Остается неясным, действительно приказ действителен, поскольку Конституция Гаити 1987 предусматривает, что прокурора может назначать или освобождать только президент, и эта должность остается вакантной.

Напомним

Жовенель Моиз был смертельно ранен 7 июля во время нападения неизвестных на резиденцию главы государства, огнестрельные ранения также получила его жена. Позже власти объявили, что в преступную группу входили 26 граждан Колумбии, часть которых уже арестованы. Всего по делу об убийстве задержаны более 40 человек. Президента похоронили 23 июля в городе Кап-Аитьен на севере республики.

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