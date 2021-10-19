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Викрадення місіонерів на Гаїті: бандити вимагають 17 млн доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Викрадачі одного канадського та 16 американських місіонерів на Гаїті вимагають по 1 млн доларів за кожного. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.

Деталі

ФБР та гаїтянська поліція підтримують контакти з викрадачами. Зазначають, що переговори можуть тривати кілька тижнів.

Повідомляють, що викрадених місіонерів утримують у будинку, розташованому поруч з Круа-де-Буке, у передмісті столиці Гаїті Порт-о-Пренс.

Місіонерів викрало бандитське угруповання 400 Mawozo. Викрадення людей з метою отримання викупу — візитна картка банди. Із січня цього року відбулося не менше ніж 628 викрадень, зокрема 29 іноземців. 400 Mawozo зазвичай вимагає викуп у розмірі 20 тисяч доларів.

Контекст

Наразі у  Порт-о-Пренс фіксують сплеск заворушень. Криза безпеки утворилася на тлі розпаду політичної системи країни. Два роки тому демонстранти, розлючені поширеною корупцією, вимагали усунення від влади президента Жовенеля Моїза.

Сутички в країні ще більше посилилися після того, як в липні у своєму будинку було вбито президента Гаїті. Деталі вбивства досі не розкрито.

Американських місіонерів викрали всього за день після того, як Рада Безпеки ООН одностайно голосуванням продовжила свою місію в Гаїті на дев’ять місяців. 

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