Исполком СНГ направил приглашение Зеленскому на заседание Совета глав государств
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств направил приглашение принять участие в заседании Совета глав государств, который пройдет 11 октября в Ашхабаде, Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Кроме того, приглашение для участия в заседании Совета министров иностранных дел получил глава МИД Украины Вадим Пристайко. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.
“В соответствии с установленным порядком (Правила процедуры СГГ, СГП, СМИД и ЭС СНГ) Исполнительный комитет СНГ направил приглашения принять участие в заседании Совета глав государств, который пройдет 11 октября 2019 года в Ашхабаде (Туркменистан), всем главам государств СНГ, в том числе и Президенту Украины Владимиру Александровичу Зеленскому. Также для участия в заседании Совета министров иностранных дел, которое состоится в Ашхабаде накануне (10 октября 2019 года), были направлены приглашения всем министрам иностранных дел государств Содружества, в том числе и Министру иностранных дел Украины Вадиму Владимировичу Пристайко”, — сообщили в Исполкоме.
В прес-службе также от метили, что к направленным приглашениям были приложены повестки дня и проекты документов, которые планируется рассмотреть на этих заседаниях.
“До настоящего времени ответ от украинской стороны в Исполнительный комитет СНГ не поступил”, — уточнили в Исполкоме.
Как сообщал УНН, в июле ряд российских СМИ сообщил, что глава исполкома СНГ Сергей Лебедев заявил о намерении пригласить Зеленского на саммит Содружества независимых государств (СНГ), который пройдет 11 октября в столице Туркменистана Ашхабад.
В пресс-службе СНГ тогда подтвердили намерения пригласить Зеленского.