Виконком СНД направив запрошення Зеленському на засідання Ради глав держав
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Виконавчий комітет Співдружності Незалежних Держав направив запрошення взяти участь в засіданні Ради глав держав, яке пройде 11 жовтня в Ашхабаді, Президенту України Володимиру Зеленському. Крім того, запрошення для участі в засіданні Ради міністрів закордонних справ отримав глава МЗС України Вадим Пристайко. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили в пресслужбі Виконавчого комітету СНД.
"Відповідно до встановленого порядку (Правила процедури РГД, СГП, РМЗС і ЕС СНД) Виконавчий комітет СНД направив запрошення взяти участь в засіданні Ради глав держав, яке пройде 11 жовтня 2019 року в Ашхабаді (Туркменістан), всім главам держав СНД, в тому числі і Президенту України Володимиру Олександровичу Зеленському. Також для участі в засіданні Ради міністрів закордонних справ, яке відбудеться в Ашхабаді напередодні (10 жовтня 2019 року) були направлені запрошення всім міністрам закордонних справ держав Співдружності, в тому числі і міністру закордонних справ України Вадиму Володимировичу Пристайку", - повідомили у Виконкомі.
У пресслужбі також відзначили, що до запрошень були додані порядок денний і проекти документів, які планується розглянути на цих засіданнях.
"До теперішнього часу відповідь від української сторони до Виконавчого комітету СНД не надійшла", - уточнили у Виконкомі.
Як повідомляв УНН, в липні низка російських ЗМІ повідомила, що глава виконкому СНД Сергій Лебедєв заявив про намір запросити Зеленського на саміт Співдружності незалежних держав (СНД), який пройде 11 жовтня в столиці Туркменістану Ашхабад.
У пресслужбі СНД тоді підтвердили наміри запросити Зеленського.