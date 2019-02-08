Исполнитель теракта в мечети в Квебек-Сити приговорен к пожизненному заключению
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Исполнитель теракта в мечети в канадском городе Квебек-Сити в 2017 году, жертвами которого стали шесть человек, 29-летний канадец Александр Биссоннетт был в пятницу приговорен к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает агентство Reuters, передает УНН.
По его данным, мужчина сможет подать ходатайство об условно-досрочном освобождении после того, как отбудет в тюрьме как минимум 35 лет.
Как сообщал УНН, активисты в Торонто устроили акцию в знак скорби по погибшим в мечети Квебеке.
29 января 2017 Биссоннетт расстрелял прихожан мечети в Квебек-Сити. В результате погибли шесть человек, 19 получили ранения. Власти назвали атаку на мечеть терактом. Нападающий сам сдался полиции, на следующий день после нападения ему были предъявлены обвинения.
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