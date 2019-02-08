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Виконавця теракту в мечеті у Квебек-Сіті засуджено до довічного ув'язнення

Київ • УНН

 • 8520 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Виконавець теракту в мечеті в канадському місті Квебек-Сіті в 2017 році, жертвами якого стали шість осіб, 29-річний канадець Олександр Біссоннетт був в п’ятницю засуджений до довічного позбавлення волі. Про це повідомляє агентство Reuters, передає УНН.

За його даними, чоловік зможе подати клопотання про умовно-дострокове звільнення після того, як відбуде у в’язниці як мінімум 35 років.

Як повідомляв УНН, активісти в Торонто влаштували акцію у знак скорботи за загиблими у мечеті Квебеку.

29 січня 2017 року Біссоннетт розстріляв прихожан мечеті в Квебек-Сіті. В результаті загинули шість чоловік, 19 отримали поранення. Влада назвала атаку на мечеть терактом. Нападник сам здався поліції, на наступний день після нападу йому були пред’явлені звинувачення.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Голова МЗС України засудив напад у мечеті Квебеку

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