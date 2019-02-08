Виконавця теракту в мечеті у Квебек-Сіті засуджено до довічного ув'язнення

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Виконавець теракту в мечеті в канадському місті Квебек-Сіті в 2017 році, жертвами якого стали шість осіб, 29-річний канадець Олександр Біссоннетт був в п’ятницю засуджений до довічного позбавлення волі. Про це повідомляє агентство Reuters, передає УНН.