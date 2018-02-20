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Исполнительница советского хита "Ягода-малина" возглавила отдел культуры мэрии оккупированной Феодосии

Исполнительница советского хита "Ягода-малина" возглавила отдел культуры мэрии оккупированной Феодосии

Киев  •  УНН

 • 9347 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Отдел культуры мэрии Феодосии, оккупированной РФ, возглавила Валентина Легкоступова — российская певица, которая была широко известна в конце 80-х годов прошлого века благодаря песне “Ягода-малина”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание “Крим.Реалии”.

Слухи о том, что Легкоступова может получить должность в феодосийской мэрии, ходили с декабря прошлого года. В это время свой пост оставил предыдущий глава отдела культуры Альберт Доржеев. Недавно вакантную должность заняла именно Валентина Легкоступова.

Легкоступова получила всесоюзную премию на конкурсе эстрадной песни в Юрмале, после чего начала сотрудничать с композиторами Раймондом Паулсом и Вячеславом Добрыниным. В 1987-м записала свою самую известную песню — “Ягода-малина”, которая до сих пор считается “визитной карточкой” артистки. Впоследствии, она исчезла из телеэфиров.

2014 вместе с мужем и детьми певица переехала на Канары. Примерно полтора года назад Легкоступова оставила Канары и переехала жить в оккупированный Крым.

В мая 2017 года Легкоступова отправилась в Макеевку, подконтрольную группировке “ДНР”, где приняла участие в концерте, посвященном “Дню Донецкой народной республики”. Певица сказала, что ее потянуло на Донбасс, поскольку она “не может находиться в комфорте тогда, когда не все в порядке на родине”.

Легкоступова сообщила, что ее никто не приглашал в подконтрольную России мэрию Феодосии, и стать главой отдела культуры решила она самостоятельно.

“Это моя идея. Не то чтобы стать кем-то ... Моя идея была в том, что я хочу принести пользу какую-то. Я очень надеялась, что мои знания, багаж и жизненный опыт могут пригодиться. Мне очень хочется быть именно здесь, в Феодосии, потому что здесь моя мама”, — сказала она.

В ее подчинении отныне будет находиться, в частности, картинная галерея Айвазовского.

Как сообщал УНН, Президента Украины Петра Порошенко призвали переименовать Автономную республику Крым на Крымскую область. Соответствующая петиция создана на сайте электронных петиций к Президенту.

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