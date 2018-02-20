Виконавиця радянського хіта "Ягода-малина" очолила відділ культури мерії окупованої Феодосії

Чутки про те, що Легкоступова може отримати посаду в феодосійській мерії, ходили з грудня минулого року. У цей час свій пост залишив попередній голова відділу культури Альберт Доржеєв. Нещодавно вакантну посаду зайняла саме Валентина Легкоступова.

Легкоступова отримала всесоюзну премію на конкурсі естрадної пісні в Юрмалі, після чого почала співпрацювати з композиторами Раймондом Паулзом і В’ячеславом Добриніним. 1987-го записала свою найвідомішу пісню ‒ “Ягода-малина”, яка досі вважається “візитною карткою” артистки. Згодом, вона зникла з телеефірів.

2014 року разом із чоловіком і дітьми співачка переїхала на Канари. Приблизно півтора року тому Легкоступова залишила Канари й переїхала жити до окупованого Криму.

У травні 2017 року Легкоступова вирушила до Макіївки, підконтрольної угрупованню “ДНР”, де взяла участь у концерті, присвяченому “Дню Донецької народної республіки”. Співачка сказала, що її потягнуло на Донбас, оскільки вона “не може перебувати в комфорті тоді, коли не все гаразд на батьківщині”.

Легкоступова повідомила, що її ніхто не запрошував у підконтрольну Росії мерію Феодосії, і стати головою відділу культури вирішила вона самостійно.

“Це моя ідея. Не те щоб стати кимось... Моя ідея була в тому, що я маю принести користь якусь. Я дуже сподівалася, що мої знання, багаж та життєвий досвід можуть стати в нагоді. Мені дуже хочеться бути саме тут, у Феодосії, тому що тут моя мама”, ‒ сказала вона.

У її підпорядкуванні відтепер перебуватиме, зокрема, картинна галерея Айвазовського.

Як повідомляв УНН, Президента України Петра Порошенка закликали перейменувати Автономну республіку Крим на Кримську область. Відповідна петиція створена на сайті електронних петицій до Президента.