Виконавиця радянського хіта "Ягода-малина" очолила відділ культури мерії окупованої Феодосії

ukru
Ексклюзив
08:19 • 12630 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

Ексклюзив
07:23 • 43507 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Ексклюзив
07:13 • 74921 перегляди

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

26 березня, 20:57 • 69057 перегляди

Макрон розповів, які завдання може виконувати миротворчий контингент в Україні

Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 257307 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 246195 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 387828 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 258642 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 369880 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 228951 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1.9 м/с
47 %
752 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

27 березня, 00:00 • 97209 перегляди
Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

27 березня, 00:49 • 96481 перегляди
Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

04:30 • 60873 перегляди
Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

05:14 • 74204 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

07:00 • 68537 перегляди
Публікації
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

07:13 • 74971 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

07:00 • 68537 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 183663 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 257330 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 387842 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 113677 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 104464 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 136062 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 152993 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 157859 перегляди
Актуальне
Виконавиця радянського хіта "Ягода-малина" очолила відділ культури мерії окупованої Феодосії

Виконавиця радянського хіта "Ягода-малина" очолила відділ культури мерії окупованої Феодосії

Київ • УНН

 • 9348 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Відділ культури мерії Феодосії, окупованої РФ, очолила Валентина Легкоступова ‒ російська співачка, яка була широко відома наприкінці 80-х років минулого століття завдяки пісні “Ягода-малина”. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання “Крим.Реалії”.

Чутки про те, що Легкоступова може отримати посаду в феодосійській мерії, ходили з грудня минулого року. У цей час свій пост залишив попередній голова відділу культури Альберт Доржеєв. Нещодавно вакантну посаду зайняла саме Валентина Легкоступова.

Легкоступова отримала всесоюзну премію на конкурсі естрадної пісні в Юрмалі, після чого почала співпрацювати з композиторами Раймондом Паулзом і В’ячеславом Добриніним. 1987-го записала свою найвідомішу пісню ‒ “Ягода-малина”, яка досі вважається “візитною карткою” артистки. Згодом, вона зникла з телеефірів.

2014 року разом із чоловіком і дітьми співачка переїхала на Канари. Приблизно півтора року тому Легкоступова залишила Канари й переїхала жити до окупованого Криму.

У травні 2017 року Легкоступова вирушила до Макіївки, підконтрольної угрупованню “ДНР”, де взяла участь у концерті, присвяченому “Дню Донецької народної республіки”. Співачка сказала, що її потягнуло на Донбас, оскільки вона “не може перебувати в комфорті тоді, коли не все гаразд на батьківщині”.

Легкоступова повідомила, що її ніхто не запрошував у підконтрольну Росії мерію Феодосії, і стати головою відділу культури вирішила вона самостійно.

“Це моя ідея. Не те щоб стати кимось... Моя ідея була в тому, що я маю принести користь якусь. Я дуже сподівалася, що мої знання, багаж та життєвий досвід можуть стати в нагоді. Мені дуже хочеться бути саме тут, у Феодосії, тому що тут моя мама”, ‒ сказала вона.

У її підпорядкуванні відтепер перебуватиме, зокрема, картинна галерея Айвазовського.

Як повідомляв УНН, Президента України Петра Порошенка закликали перейменувати Автономну республіку Крим на Кримську область. Відповідна петиція створена на сайті електронних петицій до Президента.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$72.86
Bitcoin
$87,456.90
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,074.79
Ethereum
$2,027.48