Воспитанник "Сан-Паулу" стал футболистом "Металлиста"

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"Риаскос, Балули, Пейшото — это новички харьковского "Металлиста", которые прекрасно адаптировались к игре новой команды и сейчас определяют ее почерк. А сейчас, пожалуй, можно сказать небольшой инсайд. Сегодня в Харьков прибудет еще один новичок "Металлиста" - Паулиньо Бойя, 23-летний вингер, который принадлежит "Сан-Паулу". В этом сезоне он играл на правах аренды в "Жувентуде". Очень интересный футболист. Быстрый, резкий, координированный, великолепный дриблинг. Одним словом, "Металлист", я думаю, получил нового Тайсона. Сегодня он прибудет в Харьков, и, насколько мне известно, 13 ноября в перерыве матча с "Прикарпатьем" на стадионе "Металлист" Паулиньо Бойя будет представлен президентом Александром Ярославским", - рассказал Виктор Вацко.

Детали

23-летний воспитанник "Сан-Паулу" в последнее время выступал в аренде за "Жувентуде" и был стабильным игроком основного состава.

13 ноября в перерыве матча с "Прикарпатьем" президент футбольного клуба "Металлист" Александр Ярославский представит бразильского новичка харьковской публике.

Дополнение

"Металлист" после 17 туров имеет 44 очка в Первой лиге.