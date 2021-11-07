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Вихованець "Сан-Паулу" став футболістом "Металісту"

Київ • УНН

 • 16134 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Вихованець бразильського "Сан-Паулу" Пауліньо Бойя стане гравцем лідера Першої ліги України харківського "Металіста", передає УНН з посиланням на сайт команди.

Вихованець "Сан-Паулу" став футболістом "Металісту"

Цитата

"Ріаскос, Балулі, Пейшото — це новачки харківського "Металіста", які чудово адаптувалися до гри нової команди і зараз визначають її почерк. А зараз, мабуть, можна сказати невеликий інсайд. Сьогодні до Харкова прибуде ще один новачок "Металіста" - Пауліньо Бойя, 23-річний вінгер, який належить "Сан-Паулу". Цього сезону він грав на правах оренди в "Жувентуді". Дуже цікавий футболіст. Швидкий, різкий, координований, чудовий дриблінг. Одним словом, "Металіст", я думаю, отримав нового Тайсона. Сьогодні він прибуде до Харкова, і, наскільки мені відомо, 13 листопада у перерві матчу з "Прикарпаттям" на стадіоні "Металіст" Пауліньо Бойя буде представлено президентом Олександром Ярославським", - розповів Віктор Вацко.

Деталі

23-річний вихованець "Сан-Паулу" останнім часом виступав в оренді за "Жувентуде" і був стабільним гравцем основного складу.

13 листопада у перерві матчу з "Прикарпаттям" президент футбольного клубу "Металіст" Олександр Ярославський представить бразильського новачка харківській публіці.

Доповнення

"Металіст" після 17 турів має 44 очки в Першій лізі.

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