Воспитанник "Панатинаикоса" усилил соперника "Шахтера" в Лиге чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Греческий защитник Стефанос Эвангелу пополнил ряды ФК "Шериф" из Тирасполя, который встретится с "Шахтером" в Лиге чемпионов, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба из Тирасполя.
Детали
Футболист перебрался в новый для себя клуб в статусе свободного агента. О других деталях соглашения информация отсутствует.
Последним клубом грека был польский "Гурник" из Забже. Ранее защитник на родине защищал цвета "Паниониоса", "ПАС Янины", "Олимпиакоса" и родного "Панатинаикоса".
Отметим, что в предыдущей кампании Эвангелу провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч.
Добавим
Украинец стал тренером именитого греческого футбольного клуба.