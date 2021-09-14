Воспитанник "Панатинаикоса" усилил соперника "Шахтера" в Лиге чемпионов

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В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
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В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 123646 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 120379 просмотра

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Киев  •  УНН

 • 17523 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Греческий защитник Стефанос Эвангелу пополнил ряды ФК "Шериф" из Тирасполя, который встретится с "Шахтером" в Лиге чемпионов, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба из Тирасполя.

Детали

Футболист перебрался в новый для себя клуб в статусе свободного агента. О других деталях соглашения информация отсутствует.

Последним клубом грека был польский "Гурник" из Забже. Ранее защитник на родине защищал цвета "Паниониоса", "ПАС Янины", "Олимпиакоса" и родного "Панатинаикоса".

Отметим, что в предыдущей кампании Эвангелу провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч.

Добавим

Украинец стал тренером именитого греческого футбольного клуба.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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