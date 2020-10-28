Українець став тренером іменитого грецького футбольного клубу

Деталі підписаного контракту не повідомляється.

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Фахівець раніше працював помічником тренера в "Арсеналі Тула" і в "Спартаку" (Москва). Уродженець Харкова кар'єру футболіста починав в Угорщині. Повернувшись в Україну, Кузнецов встиг пограти за "Ворсклу", "Карпати", "Севастополь", "Говерлу", "Металіст" і "Балкани". У 2018 році завершив виступи в якості гравця, і почав тренерську кар'єру.

Додамо, що "Панатінаїкос", який 20 разів вигравав чемпіонат Греції, займає 11 місце в чемпіонаті маючи 3 очки в 5-ти матчах.