Українець став тренером іменитого грецького футбольного клубу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Український фахівець Сергій Кузнецов став асистентом головного тренера "Панатінаїкоса" румуна Ласло Болоні, передає УНН з посиланням на сайт клубу.
Деталі підписаного контракту не повідомляється.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Український арбітр отримав призначення на матч групового раунду Ліги Європи
Фахівець раніше працював помічником тренера в "Арсеналі Тула" і в "Спартаку" (Москва). Уродженець Харкова кар'єру футболіста починав в Угорщині. Повернувшись в Україну, Кузнецов встиг пограти за "Ворсклу", "Карпати", "Севастополь", "Говерлу", "Металіст" і "Балкани". У 2018 році завершив виступи в якості гравця, і почав тренерську кар'єру.
Додамо, що "Панатінаїкос", який 20 разів вигравав чемпіонат Греції, займає 11 місце в чемпіонаті маючи 3 очки в 5-ти матчах.