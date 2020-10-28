Український арбітр отримав призначення на матч групового раунду Ліги Європи

“Матч обслуговуватиме сербська бригада арбітрів на чолі із Серджаном Йовановичем.

Зустріч відбудеться 29 жовтня в Роттердамі на стадіоні "Феєноорд“ (початок — о 19:55 за київським часом)”, — йдеться у повідомленні.

Як писав УНН, жіноча збірна України з футболу розгромила Грецію у відборі на Євро-2022.