Український арбітр отримав призначення на матч групового раунду Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. На поєдинку групи K Ліги Європи “Феєноорд” (Нідерланди) — “Вольфсберг” (Австрія) як четвертий арбітр працюватиме українець Віктор Копієвський. Про це повідомляється на сайті УАФ, передає УНН.
“Матч обслуговуватиме сербська бригада арбітрів на чолі із Серджаном Йовановичем.
Зустріч відбудеться 29 жовтня в Роттердамі на стадіоні "Феєноорд“ (початок — о 19:55 за київським часом)”, — йдеться у повідомленні.
Як писав УНН, жіноча збірна України з футболу розгромила Грецію у відборі на Євро-2022.