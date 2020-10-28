Украинский арбитр получил назначение на матч группового раунда Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. На поединке группы K Лиги Европы "Фейеноорд" (Нидерланды) - "Вольфсберг" (Австрия) в качестве четвертого арбитра будет работать украинец Виктор Копиевский. Об этом сообщается на сайте УАФ, передает УНН.
"Матч будет обслуживать сербская бригада арбитров во главе с Серджаном Йовановичем.
Встреча состоится 29 октября в Роттердаме на стадионе "Фейеноорд" (начало - в 19:55 по киевскому времени)", - говорится в сообщении.
Как писал УНН, женская сборная Украины по футболу разгромила Грецию в отборе на Евро-2022.