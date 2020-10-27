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Жіноча збірна України з футболу розгромила Грецію у відборі на Євро-2022

Жіноча збірна України з футболу розгромила Грецію у відборі на Євро-2022

Київ • УНН

 • 52680 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У черговому поєдинку кваліфікації Євро-2022 жіноча збірна України з футболу на виїзді забила чотири м'ячі у ворота команди Греції, повідомляє УНН з посиланням на УАФ.

Українки забили швидкий гол у виконанні Панцулаї на 5-й хвилині, потім у воротах Греції дублем відзначилася Кравець і крапку на 83 хвилині поставила Куніна — 4:0.

Греція: Папаконстантіну, Мітку, Зерва (Піціу, 64), Страдзалі, Какабукі (к) (Морайту, 63), Сідіра (Нефру, 75), Марку (Пуліу, 33), Спірідоніду, Гацу, Хамаліду (Саррі, 75), Патерна.

Україна: Саніна, Петрик (Подольська, 74), Філенко (А. Вороніна, 80), Калініна (Малахова, 46), Козлова (Христюк, 80), Куніна, Панцулая, Шматко, Андрущак (к) (Г. Вороніна, 60), Хімич, Кравець.

Отже, у турнірній таблиці українки набрали 12 очок і лише на один бал поступаються ірландкам. Німеччина йде першою — 18 пунктів.

Додамо також, 23 квітня Виконавчий комітет УЄФА ухвалив рішення про перенесення фінальної частини чемпіонату Європи серед національних жіночих збірних. Таким чином, Євро в Англії проходитиме в період із 6-го по 31 липня 2022 року.

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