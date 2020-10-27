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Женская сборная Украины по футболу разгромила Грецию в отборе на Евро-2022

Женская сборная Украины по футболу разгромила Грецию в отборе на Евро-2022

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 • 52673 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. В очередном поединке квалификации Евро-2022 женская сборная Украины по футболу на выезде забила четыре мяча в ворота команды Греции, сообщает УНН со ссылкой на УАФ.

Украинки забили быстрый гол в исполнении Панцулая на 5-й минуте, затем в воротах Греции дублем отметилась Кравец и точку на 83 минуте поставил Кунина — 4:0.

Греция: Папаконстантину, Митку, Зерва (пицце, 64), Страдзали, Какабуки (к) (Морайту, 63), Сидира (Нефру, 75), Марку (Пулиу, 33), Спиридониду, Гацу, Хамалиду (Сарре, 75), Патерна.

Украина: Санина, Петрик (Подольская, 74), Филенко (А. Воронина, 80), Калинина (Малахова, 46), Козлова (Христюк, 80), Кунина, Панцулая, Шматко, Андрущак (к) (Г. Воронина, 60 ), Химич, Кравец.

Итак, в турнирной таблице украинки набрали 12 очков и лишь на один балл уступают ирландкам. Германия идет первой — 18 пунктов.

Добавим также, 23 апреля Исполнительный комитет УЕФА принял решение о переносе финальной части чемпионата Европы среди национальных женских сборных. Таким образом, Евро в Англии будет проходить в период с 6-го по 31 июля 2022 года.

Украинские Национальные Новости

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