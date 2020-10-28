Украинец стал тренером именитого греческого футбольного клуба

Детали подписанного контракта не сообщаются.

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Специалист ранее работал помощником тренера в "Арсенале Тула" и в "Спартаке" (Москва). Уроженец Харькова карьеру футболиста начинал в Венгрии. Вернувшись в Украину, Кузнецов успел поиграть за "Ворсклу", "Карпаты", "Севастополь", "Говерлу", "Металлист" и "Балканы". В 2018 году завершил выступления в качестве игрока, и начал тренерскую карьеру.

Добавим, что "Панатинаикос", который 20 раз выигрывал чемпионат Греции, занимает 11 место в чемпионате имея 3 очка в 5-ти матчах.