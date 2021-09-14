Вихованець "Панатінаїкоса" підсилив суперника "Шахтаря" у Лізі чемпіонів

Деталі

Футболіст перебрався до нового для себе клубу в статусі вільного агента. Про інші деталі угоди інформація відсутня.

Останнім клубом грека був польський "Гурник" із Забже. Раніше захисник на батьківщині захищав кольори "Паніоніоса", "ПАС Яніни", "Олімпіакоса" і рідного "Панатінаїкоса".

Зауважимо, що у попередній кампанії Евангелу провів 11 матчів у всіх турнірах, у яких забив один м'яч.

Додамо

Українець став тренером іменитого грецького футбольного клубу.