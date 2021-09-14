Вихованець "Панатінаїкоса" підсилив суперника "Шахтаря" у Лізі чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Грецький захисник Стефанос Евангелу поповнив лави ФК "Шериф" з Тирасполя, який зустрінеться із "Шахтарем" у Лізі чемпіонів, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу клубу з Тирасполя.
Деталі
Футболіст перебрався до нового для себе клубу в статусі вільного агента. Про інші деталі угоди інформація відсутня.
Останнім клубом грека був польський "Гурник" із Забже. Раніше захисник на батьківщині захищав кольори "Паніоніоса", "ПАС Яніни", "Олімпіакоса" і рідного "Панатінаїкоса".
Зауважимо, що у попередній кампанії Евангелу провів 11 матчів у всіх турнірах, у яких забив один м'яч.
Додамо
Українець став тренером іменитого грецького футбольного клубу.