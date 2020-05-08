С завтрашнего дня в Киеве могут заработать 19 продовольственных рынков

"9 мая в Киеве могут работать 19 агропродовольственных рынков, которые обеспечили выполнение противоэпидемических требований", - говорится в сообщении.

Указано, что это следующие агропродовольственные рынки:

- Торговая площадка "Феофановский", ул. Заболотного 48-А.

- Рынок "Демеевский", ул. Изюмская, 1.

- ТРК "Базар на лесной", ул. Попудренко, 65.

- Рыночный комплекс "Маяк", ул. Попудренко, 90/2

- КП "Владимирский рынок", ул. Антоновича, 115.

- ООО "Печерский рынок", Печерская площадь, 1.

- Рынок "Иллис", ул. Чернобыльская, 16/80.

- КП "Бессарабский рынок", Бессарабская площадь, 2.

- Рынок "Левобережный", ул. Сверстюка, 3.

- Т/М "Дарница", ул. Попудренко, 5.

- Рынок "Шлях", ул. Зодчих, 52/1.

- Рынок ЧП "Колибрис", ул. Л. Курбаса, 6.

- Рынок "Одесский", проспект Академика Глушкова, 32-38.

- Рынок "Выгуровский", ул. Бальзака, 94.

- Рынок "Нивки", ул. Щербакивского, 47.

- МЧП "Забота", ул. Туполева, 13.

- Рынок "Западный", ул. Депутатская, 2.

- Рынок "Отрадненский", бульвар В. Гавела, 18.

- Рынок "Лукьяновский", ул. Юрия Ильенко, 1.

Указано, что для открытия рынка, его покупатели и продавцы должны придерживаться масочного режима, им должны измерить температуру, не будут допускаться на рынок покупатели с ОРВИ, между торговыми местами должна быть дистанция в 3 метра, а между посетителями в 1,5. Кроме того, каждые 3 часа нужно дезинфицировать рабочие поверхности.

"Восстановить работу могут только официальные продовольственные рынки. Кроме того, должно быть обеспечено недопущение стихийной торговли вокруг. Действует запрет на приготовление и потребление пищи на месте продажи", - добавили в пресс-службе.

Напомним, 6 мая в Украине уже открылась половина продовольственных рынков.