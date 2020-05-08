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Відзавтра у Києві можуть запрацювати 19 продовольчих ринків

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. З 9 травня у Києві можуть запрацювати 19 ринків, які виконали протиепідемічні вимоги. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.

Відзавтра у Києві можуть запрацювати 19 продовольчих ринків

“9 травня у Києві можуть працювати 19 агропродовольчих ринків, які забезпечили виконання протиепідемічних вимог”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що це наступні агропродовольчі ринки:

- Торгівельний майданчик "Феофанівський", вул. Заболотного 48-А.
- Ринок "Деміївський", вул. Ізюмська, 1.
- ТРК "Базар на лісовій", вул. Попудренка, 65.
- Ринковий комплекс "Маяк", вул. Попудренка, 90/2
- КП "Володимирський ринок", вул. Антоновича, 115.
- ТОВ "Печерський ринок", Печерська площа, 1.
- Ринок "Ілліс", вул. Чорнобильська, 16/80.
- КП "Бессарабський ринок", Бессарабська площа, 2.
- Ринок "Лівобережний", вул. Сверстюка, 3.
- Т/М "Дарниця", вул. Попудренка, 5.
- Ринок "Шлях", вул. Зодчих, 52/1.
- Ринок ПП "Колібріс", вул. Л. Курбаса, 6.
- Ринок "Одеський", проспект Академіка Глушкова, 32-38.
- Ринок "Вигурівський", вул. Бальзака, 94.
- Ринок "Нивки", вул. Щербаківського, 47.
- МПП "Турбота", вул. Туполєва, 13.
- Ринок "Західний", вул. Депутатська, 2.
- Ринок "Відрадненський", бульвар В. Гавела, 18.
- Ринок "Лук’янівський", вул. Юрія Іллєнка, 1.

Вказано, що для відкриття ринку, його покупці та продавці мають дотримуватись маскового режиму, їм мають виміряти температуру, не допускатимуться на ринок покупці з ГРВІ, між торговими місцями має бути дистанція в 3 метри, а між відвідувачами в 1,5. Окрім того, кожні три години потрібно дезінфікувати робочі поверхні.

“Відновити роботу можуть лише офіційні продовольчі ринки. Окрім того, має бути забезпечено недопущення стихійної торгівлі навколо. Діє заборона на приготування та споживання їжі на місці продажу”, - додали у пресслужбі.

Нагадаємо, 6 травня в Україні вже відкрилась половина продовольчих ринків.

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