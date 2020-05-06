В Україні вже відкрилась більша половина продовольчих ринків – Петрашко
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Станом на сьогодні в Україні відкрилась більша половина продовольчих ринків, а саме 469 ринків з 872. Про це повідомив міністр економіки Ігор Петрашко під час зустрічі з підприємцями, які представляють мікро- і малий бізнес, передає УНН з посиланням на пресслужбу міністерства.
“З 30 квітня є дозвіл на роботу продовольчих ринків і станом на сьогодні в Україні відкрилась більша половина ринків (469 ринків з 872)”, — сказав Петрашко.
Він також повідомив, що Центри зайнятості у регіонах отримали вже 3763 заявок від підприємців, які призупинили чи скоротили діяльність, і які хочуть отримати кошти на виплати зарплат працівникам.
Наразі проходять обговорення щодо вдосконалення цієї програми, а саме збільшення кола тих, хто потребує таку підтримку і зможе її отримати.
Нагадаємо, що на думку експерта, ринок агропродовольчих товарів в Україні страждатиме й після скасування карантину.