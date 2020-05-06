В Украине уже открылась большая половина продовольственных рынков - Петрашко
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. На сегодня в Украине открылась большая половина продовольственных рынков, а именно 469 рынков с 872. Об этом сообщил министр экономики Игорь Петрашко во время встречи с предпринимателями, которые представляют микро- и малый бизнес, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.
“С 30 апреля есть разрешение на работу продовольственных рынков и на сегодня в Украине открылась большая половина рынков (469 рынков с 872)”, — сказал Петрашко.
Он также сообщил, что Центры занятости в регионах получили уже 3763 заявок от предпринимателей, которые приостановили или сократили деятельность, и которые хотят получить средства на выплаты зарплат работникам.
Сейчас проходят обсуждения по совершенствованию этой программы, а именно увеличение круга тех, кто нуждается в такой поддержке и сможет ее получить.
Напомним, что по мнению эксперта, рынок агропродовольственных товаров в Украине будет страдать и после отмены карантина.