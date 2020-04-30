Ринок агропродовольчих товарів в Україні страждатиме й після скасування карантину - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Запровадження в Україні карантинних заходів, пов’язаних із коронавірусом COVID-19, порушило або кардинально змінило логістичні шляхи поставок агропродовольчих товарів, що суттєво впливатиме на сектор навіть після пом’якшення та повного скасування карантину. Про це повідомляє старший науковий співробітник відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки”, к.е.н. Ярослав Навроцький, передає УНН.
“Шляхи для імпорту і експорту частково заблоковані через закриті кордони. А у разі їх функціонування тривалі простої кораблів під час обсервації імпортного продовольства призводять до псування продуктів. Така ж ситуація з авіа- та залізничними перевезеннями. Власники фермерських господарств можуть зіткнутися зі труднощами в забезпеченні повного циклу виробництва, що вірогідно призведе до зниження якості продукції і загальної продуктивності підприємств”, — зазначає Навроцький.
На його думку, канали і способи реалізації продукції трансформувалися. Внаслідок заборони на діяльність продуктових ринків для дрібних фермерських та приватних господарств багато ринків збуту втрачені.
“Водночас відбудуться кардинальні зміни у вітчизняному попиті на продовольчі товари. Вони будуть спричинені подальшим значним зниженням доходів населення внаслідок втрати роботи, замороження заробітних плат, інфляційних процесів та інших чинників, пов’язаних із запровадженням карантинних заходів”, — зауважив він.
Нагадаємо, експерт назвав агропродовольчі товари, на які зменшиться попит у цьому році.