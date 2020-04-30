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Рынок агропродовольственных товаров в Украине будет страдать и после отмены карантина - эксперт

Киев • УНН

 • 19947 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Введение в Украине карантинных мероприятий, связанных с коронавирусом COVID-19, нарушило или кардинально изменило логистические пути поставок агропродовольственных товаров, существенно будет влиять на сектор даже после смягчения и полной отмены карантина. Об этом сообщает старший научный сотрудник отдела инвестиционного и материально-технического обеспечения Национального научного центра "Институт аграрной экономики", к.э.н. Ярослав Навроцкий, передает УНН.

Рынок агропродовольственных товаров в Украине будет страдать и после отмены карантина - эксперт

"Пути для импорта и экспорта частично заблокированы из-за закрытых границ. А в случае их функционирования длительные простои кораблей во время обсервации импортного продовольствия приводят к порче продуктов. Такая же ситуация с авиа- и железнодорожными перевозками. Владельцы фермерских хозяйств могут столкнуться с трудностями в обеспечении полного цикла производства, что вероятно приведет к снижению качества продукции и общей производительности предприятий", - отмечает Навроцкий.

По его мнению, каналы и способы реализации продукции трансформировались. Вследствие запрета на деятельность продуктовых рынков для мелких фермерских и частных хозяйств многие рынки сбыта потеряны.

"Вместе с тем произойдут кардинальные изменения в отечественном спросе на продовольственные товары. Они будут вызваны дальнейшим значительным снижением доходов населения в результате потери работы, замораживание заработных плат, инфляционных процессов и других факторов, связанных с введением карантинных мероприятий", - отметил он.

Напомним, эксперт назвал агропродовольственные товары, на которые уменьшится спрос в этом году.

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