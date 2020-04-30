Експерт назвав агропродовольчі товари, на які зменшиться попит у цьому році

За його словами, йдеться про виробництво м’яса, у першу чергу, великої рогатої худоби як найбільш дорогий вид м’ясної продукції, ціни на який невпинно збільшується.

"Якщо у квітні 2019 року середньомісячна ціна яловичини (гуляш) у роздрібній торгівлі становила 135,66 грн/кг, то у січні 2020 року вона підвищилася до 143,96 грн/кг (+6,1%). За чотири місяці поточного року гуляш подорожчав ще на 9,2 % – до 157,22 грн/кг", - відмічає Навроцький.

За його словами, у ситуації, що склалася, найбільш перспективним виглядає сектор птахівництва, оскільки м’ясо курятини поки що найбільш дешеве. Також можуть постраждати сегменти молочної галузі, що виробляють дорогі сири та інші не дешеві молочні продукти високої якості.

Галузь рослинництва буде розвиватися неоднорідно, вважає експерт.

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"Найбільш імовірним буде підвищення попиту на продукти борщового набору: цибуля, морква, картопля, буряк, а також яблука, адже вони є порівняно дешевими товарами довготривалого зберігання. До прикладу, ціна на картоплю в супермаркетах зросла з 12,51 грн/кг у січні 2020 року – до 15,26 грн/кг (+22 %) в квітні. Але, з огляду на харчові властивості, тривалий термін зберігання та порівняно доступну ціну, попит на картоплю зберігатиметься", - додає Навроцький.

Окрім того, паралельно відбуватиметься зниження попиту на групи товарів нетривалого зберігання: томати, огірки, ягоди та зелень.

Зберігатиметься високий попит на різні види зерна та крупи, що є характерною реакцією українців на кризові ситуації. Якщо з лютого 2019 року до лютого 2020 року середньомісячна ціна гречки у торгівельних мережах зросла на 74,5 % – з 17,30 грн/кг до 30,19 грн/кг, то лише протягом березня-квітня цього року внаслідок ажіотажного попиту вона зросла на 43,2 % – до 43,22 грн/кг.

Підвищиться попит на місцеві продукти з низьким ціновим порогом, особливо після відновлення роботи ринків.

Попит на тропічні види фруктів і овочів, горіхи і органічну продукцію також знизиться як на занадто коштовні. Ця тенденція буде посилюватися в найближчі кілька місяців. При цьому збережеться попит на часник, цибулю, імбир і лимон, як види продуктів, що на думку населення здатні підвищувати імунітет.

"У 2020 році забезпечення населення продуктами харчування знаходитиметься під впливом цілої низки негативних чинників, зокрема, погодні умови, проблеми з постачанням запасних частин до техніки, міндобрив, посівного матеріалу, засобів захисту рослин тощо. Однак високий рівень агрокультури та працьовитість працівників сільського господарства Україна допоможе успішно подолати кризу в агропромисловому комплексі", - підсумував Ярослав Навроцький.

Нагадаємо, аграрії проти запропонованої КМУ моделі контролю за врожаєм.