Эксперт назвал агропродовольственные товары, на которые уменьшится спрос в этом году

По его словам, речь идет о производстве мяса, в первую очередь, крупного рогатого скота как наиболее дорогой вид мясной продукции, цены на который постоянно увеличивается.

"Если в апреле 2019 года среднемесячная цена говядины (гуляш) в розничной торговле составляла 135,66 грн/кг, то в январе 2020 года она повысилась до 143,96 грн/кг (+6,1%). За четыре месяца текущего года гуляш подорожал еще на 9,2% - до 157,22 грн/кг", - отмечает Навроцкий.

По его словам, в сложившейся ситуации наиболее перспективным выглядит сектор птицеводства, так как мясо курятины пока наиболее дешевое. Также могут пострадать сегменты молочной отрасли, производящие дорогие сыры и другие не дешевые молочные продукты высокого качества.

Отрасль растениеводства будет развиваться неоднородно, считает эксперт.

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"Наиболее вероятным будет повышение спроса на продукты борщевого набора: лук, морковь, картофель, свекла, а также яблоки, ведь они являются сравнительно дешевыми товарами длительного хранения. К примеру, цена на картофель в супермаркетах выросла с 12,51 грн/кг в январе 2020 года - до 15,26 грн/кг (+22%) в апреле. Но, учитывая пищевые свойства, длительный срок хранения и сравнительно доступную цену, спрос на картофель будет сохраняться", - добавляет Навроцкий.

Кроме того, параллельно будет происходить снижение спроса на группу товаров непродолжительного хранения: томаты, огурцы, ягоды и зелень.

Будет сохраняться высокий спрос на различные виды зерна и крупы, что является характерной реакцией украинцев на кризисные ситуации. Если с февраля 2019 года до февраля 2020 года среднемесячная цена гречки в торговых сетях выросла на 74,5% - с 17,30 грн/кг до 30,19 грн/кг, то только в течение марта-апреля этого года в результате ажиотажного спроса она выросла на 43,2% - до 43,22 грн/кг.

Повысится спрос на местные продукты с низким ценовым порогом, особенно после возобновления работы рынков.

Спрос на тропические виды фруктов и овощей, орехи и органическую продукцию также снизится как на слишком ценные. Эта тенденция будет усиливаться в ближайшие несколько месяцев. При этом сохранится спрос на чеснок, лук, имбирь и лимон, как виды продуктов, которые по мнению населения способны повышать иммунитет.

"В 2020 года обеспечение населения продуктами питания будет находиться под влиянием целого ряда негативных факторов, в частности, погодные условия, проблемы с поставкой запасных частей к технике, минудобрений, посевного материала, средств защиты растений и др. Однако высокий уровень агрокультуры и трудолюбие работников сельского хозяйства Украины поможет успешно преодолеть кризис в агропромышленном комплексе", - подытожил Ярослав Навроцкий.

Напомним, аграрии против предложенной КМУ модели контроля за урожаем.