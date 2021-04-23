Отвод войск от границы с Украиной не меняет стратегической политики России - Кравчук

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“Отвод войск ... не меняет стратегической политики России вообще ... Сегодня отводят войска, завтра их могут обратно вернуть. Политика России остается следующей, Украина должна быть в системе стратегических отношений с Россией, должен выполнять волю России куда ей вступать, с кем заключать сделки. То есть она должна формируя свою внешнюю и внутреннюю политику считаться с Россией, или консультироваться”, — рассказал Кравчук.

Что было раньше

В четверг, 23 апреля, Россия заявила, что начала переброску войск от границы с Украиной в “места их постоянной дислокации”.

Контекст

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить “проверочные мероприятия” в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты.

“Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мною принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах”, — сказал Шойгу в четверг в оккупированном украинском Крыму на совещании об итогах действий войск ЮВО и НДС в ходе внезапных проверок.

Министр поставил задачу “Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и воздушно-десантных войск спланировать и приступить с 23 апреля до возвращения войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск”.

Наращивание войск РФ у границ Украины

Во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной, что создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

В Минобороны РФ объясняли передвижения войск учениями и подчеркивали, что оно никому не угрожает. При этом, по оценкам США, концентрация войск на границе стала максимальной с 2014 года.

Ранее представитель Кремля неоднократно говорил , что российская армия “передвигается по территории страны для обеспечения надежной безопасности РФ”. Он также обращал внимание на то, что вдоль рубежей России идет якобы “повышенная активность вооруженных сил других стран”.