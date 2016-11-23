Воспроизвести Замковую гору собираются в Виннице

"Мы продолжаем заниматься изучением истории нашего города. В этом году мы решили заняться вопросом археологических раскопок на Замковой горе. Завтра у нас будет совещание, где будет представлено ​​первое видение того, как мы сможем воссоздать частично или в полном объеме самую Замковую гору. Мы хотим, чтобы это место стало еще одной изюминкой Винницы и не только для гостей нашего города, но и для винничан ", - написал С.Моргунов.