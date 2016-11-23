Відтворити Замкову гору збираються у Вінниці

“Ми продовжуємо займатись вивченням історії нашого міста. В цьому році ми вирішили зайнятись питанням археологічних розкопок на Замковій горі. Завтра в нас буде нарада, де буде представлена перше бачення того, як ми зможемо відтворити частково або в повному обсязі саму Замкову гору. Ми хочемо, щоб це місце стало ще однієї родзинкою Вінниці і не тільки для гостей нашого міста, а й для вінничан,” — написав С.Моргунов.