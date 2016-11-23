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Відтворити Замкову гору збираються у Вінниці

Київ • УНН

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ВІННИЦЯ-КИЇВ. 23 листопада. УНН. Сьогодні у Вінниці відбудеться нарада, де обговорять питання щодо відтворення Замкової гори. Про це у Фейсбук написав міський голова Вінниці Сергій Моргунов, передає УНН-Центр.

Відтворити Замкову гору збираються у Вінниці

“Ми продовжуємо займатись вивченням історії нашого міста. В цьому році ми вирішили зайнятись питанням археологічних розкопок на Замковій горі. Завтра в нас буде нарада, де буде представлена перше бачення того, як ми зможемо відтворити частково або в повному обсязі саму Замкову гору. Ми хочемо, щоб це місце стало ще однієї родзинкою Вінниці і не тільки для гостей нашого міста, а й для вінничан,” — написав С.Моргунов.

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