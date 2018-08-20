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Отсудил дом у экс-жены и дочери: коллеги из РПЛ отказываются комментировать поступок Рыбалки

Киев • УНН

 • 12229 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. На прошлой неделе народный депутат Верховной Рады от фракции Радикальной партии Олега Ляшко Сергей Рыбалка задекларировал жилой дом и земельный участок в поселке Козин Обуховского района Киевской области. Речь идет об имуществе, которое ранее принадлежало совместно депутату и его экс-супруге Анне Рыбалке, и часть которого после развода он отсудил, несмотря на тот факт, что его малолетняя дочь после развода осталась проживать с мамой. Сейчас руководители областных организаций РПЛ неохотно комментируют такой поступок народного избранника, передает УНН.

Отсудил дом у экс-жены и дочери: коллеги из РПЛ отказываются комментировать поступок Рыбалки

Напомним, что стоимость жилой недвижимости под Киевом, которая и стала предметом спора между экс-супругами, составляет почти 30 млн гривен.

Строительство спорного дома Рыбалка и его бывшая жена начали, еще находясь в браке. Однако, согласно решению суда, после развода с депутатом Анна достраивала его самостоятельно и на свой счет.

"... фактически совместно супругами было построено домовладение в пределах 88-92%, а остальные 12-8% было достроено ответчиком самостоятельно, что признается истцом", - говорится в постановлении апелляционного суда Киевской области.

Несмотря на этот факт, Рыбалка все равно судился за имущество. В итоге суд разделил дом таким образом: 2/5 части спорного имущества досталось Рыбаку и 3/5 части имущества - его экс-супруге с малолетней дочерью.

После этого дело еще не раз пересматривалась судами, однако часть имущества, присужденая Рыбалке - не изменилась, и в августе этого года он оформил на нее право собственности.

По словам председателя партийной ячейки РПЛ Ивано-Франковской области Петра Шеремета, такой поступок депутата Рыбалку не красит.

"Это его не красит. Это как-то немножко не по-мужски", - сказал он.

Шеремета предположил, что у Рыбалки могли быть какие-то причины так поступить, и, вероятно, отсуживал он часть дома у экс-жены и дочери не просто так.

"Не думаю, что он бы забирал жилье у дочки просто так. Может, какие-то у них внутренние вопросы, может, что-то другое ей переписал, может, это чисто юридический вопрос...", - добавил Шеремета.

Вместе с тем, другие руководители областных организаций РПЛ отказались комментировать поступок Рыбалки.

"Я не хочу это комментировать", - сказал председатель организации Волынской области Владимир Кравценюк.

"У меня нет комментариев", - в свою очередь по этому поводу заметил председатель организации Житомирской области Юрий Забела.

Как писал УНН, депутат Рыбалка задекларировал дом, отсуженный у экс-жены и дочери.

Также напомним, что алименты своей малолетней дочери Рыбалка оплатил только после того, как его заставили суд и исполнительная служба.

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