Відсудив будинок у екс-дружини та дочки: колеги з РПЛ відмовляються коментувати вчинок Рибалки

Нагадаємо, що вартість житлової нерухомості під Києвом, що і стала предметом спору між екс-подружжям, становить майже 30 млн гривень.

Будівництво спірного будинку Рибалка та його колишня дружина розпочали, ще перебуваючи у шлюбі. Однак, згідно з рішенням суду, після розлучення із депутатом, Анна добудовувала його самостійно і на свій кошт.

“...фактично спільно подружжям було побудовано домоволодіння в межах 88-92%, а решта 12-8% було добудовано відповідачем самостійно, що визнається позивачем”, — сказано в ухвалі апеляційного суду Київської області.

Незважаючи на цей факт, Рибалка все одно судився за майно. У підсумку суд поділив будинок таким чином: 2/5 частини спірного майна дісталося Рибалці і 3/5 частини майна — його екс-дружині з малолітньою дочкою.

Після цього справа ще не раз переглядалася судами, проте частина майна, присуджена Рибалці, — не змінилася, і в серпні цього року він оформив на неї право власності.

За словами голови партійного осередку РПЛ Івано-Франківської області Петра Шеремети, такий вчинок депутата Рибалку не красить.

“Це його не красить. Це якось трошки не по-чоловічому”, — сказав він.

Шеремета припустив, що у Рибалки могли бути якісь причини так вчинити, і, ймовірно, відсуджував він частину будинку у екс-дружини та дочки не просто так.

“Не думаю, що він би забирав житло у доньки просто так. Може, якісь у них внутрішні питання, може, щось інше їй переписав, може, це чисто юридичне питання...”, — додав Шеремета.

Разом з тим, інші керівники обласних осередків РПЛ відмовилися коментувати вчинок Рибалки.

“Я не хочу це коментувати”, — сказав голова осередку Волинської області Володимир Кравценюк.

“В мене немає коментарів”, — у свою чергу з цього приводу зауважив голова осередку Житомирської області Юрій Забела.

Як писав УНН, депутат Рибалка задекларував будинок, відсуджений у екс-дружини та дочки.

Також нагадаємо, що аліменти своєї малолітньої донці Рибалка сплатив лише після того, як його змусили суд і виконавча служба.