Відсудив будинок у екс-дружини та дочки: колеги з РПЛ відмовляються коментувати вчинок Рибалки
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Минулого тижня народний депутат Верховної Ради від фракції Радикальної партії Олега Ляшка Сергій Рибалка задекларував житловий будинок і земельну ділянку в селищі Козин Обухівського району Київської області. Йдеться про майно, яке раніше належало спільно депутату та його екс-дружині Анні Рибалці, і частину якого після розлучення він відсудив, попри той факт, що його малолітня дочка після розірвання шлюбу залишилися проживати із мамою. Наразі керівники обласних осередків РПЛ неохоче коментують такий вчинок народного обранця, передає УНН.
Нагадаємо, що вартість житлової нерухомості під Києвом, що і стала предметом спору між екс-подружжям, становить майже 30 млн гривень.
Будівництво спірного будинку Рибалка та його колишня дружина розпочали, ще перебуваючи у шлюбі. Однак, згідно з рішенням суду, після розлучення із депутатом, Анна добудовувала його самостійно і на свій кошт.
“...фактично спільно подружжям було побудовано домоволодіння в межах 88-92%, а решта 12-8% було добудовано відповідачем самостійно, що визнається позивачем”, — сказано в ухвалі апеляційного суду Київської області.
Незважаючи на цей факт, Рибалка все одно судився за майно. У підсумку суд поділив будинок таким чином: 2/5 частини спірного майна дісталося Рибалці і 3/5 частини майна — його екс-дружині з малолітньою дочкою.
Після цього справа ще не раз переглядалася судами, проте частина майна, присуджена Рибалці, — не змінилася, і в серпні цього року він оформив на неї право власності.
За словами голови партійного осередку РПЛ Івано-Франківської області Петра Шеремети, такий вчинок депутата Рибалку не красить.
“Це його не красить. Це якось трошки не по-чоловічому”, — сказав він.
Шеремета припустив, що у Рибалки могли бути якісь причини так вчинити, і, ймовірно, відсуджував він частину будинку у екс-дружини та дочки не просто так.
“Не думаю, що він би забирав житло у доньки просто так. Може, якісь у них внутрішні питання, може, щось інше їй переписав, може, це чисто юридичне питання...”, — додав Шеремета.
Разом з тим, інші керівники обласних осередків РПЛ відмовилися коментувати вчинок Рибалки.
“Я не хочу це коментувати”, — сказав голова осередку Волинської області Володимир Кравценюк.
“В мене немає коментарів”, — у свою чергу з цього приводу зауважив голова осередку Житомирської області Юрій Забела.
Як писав УНН, депутат Рибалка задекларував будинок, відсуджений у екс-дружини та дочки.
Також нагадаємо, що аліменти своєї малолітньої донці Рибалка сплатив лише після того, як його змусили суд і виконавча служба.