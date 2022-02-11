В Украине еще три области вошли в "красную" зону – Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. С сегодняшнего дня Закарпатская, Луганская и Хмельницкая области вошли в "красную" зону эпидемической опасности из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление министра Кабинета Министров Украины Олега Немчинова и на данные Министерства здравоохранения.
Цитата
“Сегодня (8 февраля — ред.) состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 11 февраля 2022 года „красный“ уровень эпидемической опасности на территории Закарпатской, Луганской и Хмельницкой областей”, — написал Немчинов.
Детали
В целом по Украине уровень заболеваемости COVID-19 составляет 1267 на 100 тыс. населения, тогда как норма для “зеленой” зоны до 75 на 100 тыс. населения. Все, что выше, свидетельствует об ухудшении эпидситуации.
Сейчас этот показатель превышает установленный уровень в 16,8 раз.
В "оранжевую" зону входит 18 областей и Киев, в "красную" — Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская и Хмельницкая области.
Полтавская область — в "желтой" зоне карантина.
Напомним
20 января Министерство здравоохранения констатировало новую вспышку с эпицентром на западе Украины.
В течение 10 февраля в Украине обнаружили 41 229 новых подтвержденных случаев COVID-19.