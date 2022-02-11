В Україні ще три області увійшли до "червоної" зони – МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Відсьогодні Закарпатська, Луганська та Хмельницька області увійшли до "червоної" зони епідемічної небезпеки через поширення коронавірусу. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву міністра Кабінету Міністрів України Олега Немчінова та на дані Міністерства охорони здоров’я.
Цитата
“Сьогодні (8 лютого — ред.) відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 11 лютого 2022 року „червоний“ рівень епідемічної небезпеки на території Закарпатської, Луганської та Хмельницької областей”, — написав Немчінов.
Деталі
Загалом в Україні рівень захворюваності на COVID-19 становить 1267 на 100 тис. населення, тоді як норма для “зеленої” зони до 75 на 100 тис. населення. Усе, що вище, свідчить про погіршення епідситуації.
Наразі цей показник перевищує встановлений рівень у 16,8 разів.
До "помаранчевої" зони входить 18 областей і Київ, до "червоної" — Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська та Хмельницька області.
Полтавська область — у "жовтій" зоні карантину.
Нагадаємо
20 січня Міністерство охорони здоров'я констатувало новий спалах з епіцентром на заході України.
Протягом 10 лютого в Україні виявили 41 229 нових підтверджених випадків COVID-19.