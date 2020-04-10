С сегодняшнего дня в Украине будут проверять на COVID-19 всех людей с пневмонией - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Украине с сегодняшнего дня будут проверять на коронавирус всех людей с пневмонией. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"С сегодняшнего дня мы тестируем всех с пневмонией, которые находятся в инфекционных больницах и больницах другого профиля, но у которых есть диагноз "пневмония", - сказал Ляшко.
Напомним, в Украине на 9:00 10 апреля зафиксировано 2203 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 69 - летальные.