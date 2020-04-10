С сегодняшнего дня в Украине будут проверять на COVID-19 всех людей с пневмонией - Минздрав

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 52459 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 61446 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 75432 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 74712 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 101138 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 81780 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102109 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105685 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130784 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130279 просмотра

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С сегодняшнего дня в Украине будут проверять на COVID-19 всех людей с пневмонией - Минздрав

С сегодняшнего дня в Украине будут проверять на COVID-19 всех людей с пневмонией - Минздрав

Киев  •  УНН

 • 53914 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Украине с сегодняшнего дня будут проверять на коронавирус всех людей с пневмонией. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

"С сегодняшнего дня мы тестируем всех с пневмонией, которые находятся в инфекционных больницах и больницах другого профиля, но у которых есть диагноз "пневмония", - сказал Ляшко.

Напомним, в Украине на 9:00 10 апреля зафиксировано 2203 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 69 - летальные.

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