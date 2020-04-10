Відсьогодні в Україні перевірятимуть на COVID-19 всіх людей з пневмонією - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. В Україні відсьогодні будуть перевіряти на коронавірус всіх людей з пневмонію. Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
"Відсьогодні ми тестуємо всіх з пневмонією, які перебувають в інфекційних лікарнях та лікарнях іншого профілю, але у яких є діагноз "пневмонія", - сказав Ляшко.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 10 квітня зафіксовано 2203 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 69 - летальні.