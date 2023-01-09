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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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С сегодняшнего дня оккупанты начали "национализацию" предприятий в оккупированной Херсонской области - Генштаб

Киев • УНН

 • 478791 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. С сегодняшнего дня российские оккупанты начали работу “национализацию” местных предприятий на временно занятых территориях Херсонской области. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

С сегодняшнего дня оккупанты начали "национализацию" предприятий в оккупированной Херсонской области - Генштаб

Детали

Так, по имеющейся информации, в населенном пункте Нижние Сирогозы Херсонской области, так называемая прокуратура оккупационных властей с 9 января текущего года начала работу по так называемой “национализации” местных предприятий.

В течение суток на Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов, в частности, пострадала гражданская инфраструктура Чернобаевки, Антоновки, Херсона и Золотой Балки. Имеются пострадавшие среди мирных граждан.

На Бахмутском направлении под огневое поражение попали более 15 населённых пунктов. В частности, Спорное, Берестово, Белогоровка, Соледар и Бахмут Донецкой области.

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты обстреляли позиции наших войск и гражданские объекты в районах населенных пунктов Бучки Черниговской области; Стариковое, Шалыгино, Волфино, Басовка и Петрушевка в Сумской области и Стрелечья, Зеленое, Амбарное и Гатище Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам 16 населенных пунктов. Среди них – Двухлетняя, Купянск, Кисловка, Котляровка и Крахмальное в Харьковской области и Стельмаховка, Макеевка, Площадка и Диброва Луганской области.

На Авдеевском направлении вражеский огонь фиксировался вблизи Авдеевки, Веселого, Невельского, Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки в Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстреляны Времовка, Большая Новоселка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском направлении огневому воздействию подверглись районы 13 населенных пунктов. Среди них – Зеленое Поле и Новополь в Донецкой области и Гуляйполе, Чаривное, Щербаки и Степное Запорожской области.

Дополнение

Российские войска из артиллерии сегодня ударили по жилому кварталу Херсона, известно об одном погибшем человеке и одном раненом.

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