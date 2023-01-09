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Відсьогодні окупанти почали “націоналізацію” підприємств на окупованій Херсонщині – Генштаб

Київ • УНН

 • 478791 перегляди

КИЇВ. 9 січня. УНН. Відсьогодні російські окупанти розпочали роботу “націоналізацію” місцевих підприємств на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального Штабу Збройних Сил України, передає УНН.

Відсьогодні окупанти почали “націоналізацію” підприємств на окупованій Херсонщині – Генштаб

Деталі

Так, за наявною інформацією, в населеному пункті Нижні Сірогози Херсонської області, так звана прокуратура окупаційної влади з 9 січня поточного року розпочала роботу з так званої “націоналізації” місцевих підприємств.

Протягом доби на Херсонському напрямку від артилерійських обстрілів, зокрема, постраждала цивільна інфраструктура Чорнобаївки, Антонівки, Херсона та Золотої Балки. Є постраждалі серед мирних громадян.

На Бахмутському напрямку під вогневе ураження потрапили понад 15 населених пунктів. Зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар та Бахмут Донецької області.

На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти обстріляли позиції наших військ та цивільні об’єкти в районах населених пунктів Бучки Чернігівської області; Старикове, Шалигіне, Волфине, Басівка і Петрушівка на Сумщині та Стрілеча, Зелене, Амбарне і Гатище Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах 16 населених пунктів. Серед них - Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне на Харківщині та Стельмахівка, Макіївка, Площанка і Діброва Луганської області.

На Авдіївському напрямку ворожий вогонь фіксувався поблизу Авдіївки, Веселого, Невельського, Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку обстріляно Времівку, Велику Новосілку та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого впливу зазнали райони 13 населених пунктів. Серед них - Зелене Поле і Новопіль на Донеччині та Гуляйполе, Чарівне, Щербаки і Степове Запорізької області.

Доповнення

Російські війська з артилерії сьогодні вдарили по житловому кварталу Херсона, відомо про одну загиблу людину та одну поранену.

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