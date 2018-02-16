С сегодняшнего дня вступил в силу закон об использовании спортивного оружия

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 71560 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 86962 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 89662 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 109658 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101108 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104851 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111816 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117122 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122901 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134434 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Актуальное
С сегодняшнего дня вступил в силу закон об использовании спортивного оружия

С сегодняшнего дня вступил в силу закон об использовании спортивного оружия

Киев  •  УНН

 • 32942 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. С сегодняшнего дня в Украине вступил в силу закон № 2273-VIII, вносящий изменения в закон "О физической культуре и спорте" относительно понятия "спортивное оружие", передает УНН.

"Спортивное оружие - сертифицированное в установленном законодательством порядке огнестрельное (кроме боевого) или пневматическое, стрелковое, выхолощенное и холодное оружие, предназначенное исключительно для поражения целей при проведении спортивных мероприятий, параметры и характеристики которого зафиксированы в правилах спортивных соревнований по видам спорта, признанных в Украине", - говорится в тексте документа.

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Кроме того, статью 48 данного закона дополнили новой частью: "Приобретение, хранение, перевозки и использования спортивного оружия, боеприпасов к нему, содержание стрелковых тиров, стрельбищ и стендов осуществляются в соответствии с законодательством субъектами сферы физической культуры и спорта, развивающими виды спорта, признанных в Украине, правила соревнований которых предусматривают использование спортсменами огнестрельного (кроме боевого) или пневматического, стрелкового, выхолощенного и холодного оружия.

Учет и сертификация спортивного оружия осуществляются в установленном законодательством порядке".

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