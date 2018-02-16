С сегодняшнего дня вступил в силу закон об использовании спортивного оружия

"Спортивное оружие - сертифицированное в установленном законодательством порядке огнестрельное (кроме боевого) или пневматическое, стрелковое, выхолощенное и холодное оружие, предназначенное исключительно для поражения целей при проведении спортивных мероприятий, параметры и характеристики которого зафиксированы в правилах спортивных соревнований по видам спорта, признанных в Украине", - говорится в тексте документа.

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Кроме того, статью 48 данного закона дополнили новой частью: "Приобретение, хранение, перевозки и использования спортивного оружия, боеприпасов к нему, содержание стрелковых тиров, стрельбищ и стендов осуществляются в соответствии с законодательством субъектами сферы физической культуры и спорта, развивающими виды спорта, признанных в Украине, правила соревнований которых предусматривают использование спортсменами огнестрельного (кроме боевого) или пневматического, стрелкового, выхолощенного и холодного оружия.

Учет и сертификация спортивного оружия осуществляются в установленном законодательством порядке".