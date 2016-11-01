С сегодняшнего дня дорожники Киева будут дежурить в круглосуточном режиме

"Чтобы обеспечить своевременное реагирование и безопасность дорожного движения в случае резкого ухудшения погодных условий, отныне дорожники начинают дежурство в круглосуточном режиме", - сказано в сообщении.

Так, в две смены круглосуточно будут дежурить 109 снегоочистителей, 109 солеразбрасывателей, 62 трактора с снегоочистительным оборудованием, 32 погрузчика посыпочных материалов, 6 снегопогрузчиков, а также 15 единиц многофункциональной техники, которую недавно Киев получил из Германии.

Также отмечается, что все предприятия корпорации имеют необходимый запас посыпочных и горюче-смазочных материалов для бесперебойной работы и оперативной обработки улично-дорожной сети на случай снегопадов.

Напомним, 2 ноября в большинстве областей Украины ожидается усиление ветра и дождь с мокрым снегом.